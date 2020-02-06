Внук бразильской актрисы скончался от редкого заболевания

По информации сайта «Дни.ру», звезда, сыгравшая Лару Назиру в сериале «Клон», поделилась подробностями личной жизни. В 2017 году у нее появился внук. Однако спустя некоторое время медики диагностировали ему «острый миелоидный лейкоз». Это злокачественная опухоль ростка крови, которая поражает костный мозг и ткани

«Мы с Элиане были рядом с внуком каждый день в отделении интенсивной терапии, но не смогли ему помочь. Это часть жизни, и мы должны ее принять. Сейчас наша дочь чувствует себя хорошо. Конечно, мы страдаем, без этого никуда. Хочется верить, что наш внук наблюдает за нами с небес», — пояснила Джардини.