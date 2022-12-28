Знаменитости 28 декабря 2022, 06:14 Внук Боба Марли умер в 31 год Внук музыканта Боба Марли скончался из-за болезни на 32-м году жизни YouTube

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Музыкант Джозеф Марли, сын Стивена Марли и внук легенды регги Боба Марли был найден без сознания в своем автомобиле. Позднее смерть ямайско-американского артиста подтвердил журналист Абка Фитц-Хенли, сообщил New York Post.

По данным радиостанции WZPP, Марли умер во время приступа астмы. Представители певца пока не прокомментировали новость о его кончине. У Джозефа Марли остались жена и дочь.

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Боб Марли был пионером регги. Именно благодаря его успеху регги получил широкую популярность за пределами Ямайки.

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Певец скончался в 1981 году от меланомы в возрасте 36 лет. Его наследство делили 11 детей от семи разных женщин.

В прошлом году скончался коллега Марли Банни Уэйлер. Он играл вместе с королем регги в группе The Wailers.