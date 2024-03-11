Знаменитости 11 марта 2024, 14:04 Внучку певицы Валерии увезли в больницу Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Внучке российской певицы Валерии вызвали скорую медицинскую помощь. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщила невестка артистки Лиана Шульгина.

«Когда болеют детки — это разрыв сердца», — подписала снимок девушка.

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Сначала Шульгина опубликовала кадр с автомобилем скорой помощи. Далее она выставила фото с ребенком, где у нее перемотана бинтом рука. Вероятно, девочке поставили капельницу.

Бизнесвумен пока не уточнила, что конкретно произошло с ребенком. Певица Валерия также никак не комментировала ситуацию.

В конце октября 2023 года стало известно, что дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.