Внучка Троцкого умерла в Москве

В Москве умерла Зинаида Волкова, приемная внучка революционера Льва Троцкого. Ей было 83 года, написал сайт kp.ru.

Она не являлась кровной родственницей Троцкого, но всю жизнь занималась сбором и сохранением информации о своей семье.

Зинаида Волкова была дочерью Платона Волкова и Ревекки Розмановой, его второй жены. Первой женой Волкова была Зинаида Бронштейн, дочь революционера, с которой у него родился сын Всеволод. На Ревекке Волков женился, будучи в ссылке, после того, как узнал, что Бронштейн погибла, не выдержав репрессий. Платон назвал дочь Зинаидой именно в честь первой жены.

Зинаида Волкова долгое время не знала о своем происхождении. Когда ей это открылось, она занялась изучением истории семьи, которому посвятила всю жизнь.

Зинаида Волкова умерла в своей квартире в Москве. Ее тело обнаружил социальный опекун, написал «Взгляд».