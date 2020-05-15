Внучка Федосеевой-Шукшиной затянула возврат квартиры в Финляндии

Шукшина затягивает передачу имущества, отметила сторона зашиты. Женщина нашла аргумент в свою пользу: у нее якобы проявились симптомы коронавируса.

«Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем ответных действий. В адрес Анны, разумеется, направлены все договора — предварительно все документы ее устраивают. Но от подписания она пока воздержалась из-за коронавируса», — рассказала Вербицкая-Линник.

Ранее в эфире шоу на федеральном телеканале Шукшина пообещала Федосеевой-Шукшиной вернуть квартиру в Финляндии. Эту недвижимость актрисе подарила местная предпринимательница Вера Рейникайнен. Федосеева-Шукшина говорила, что очень любит эту квартиру, всегда с удовольствием приезжает туда на неделю-две, а иногда и на месяц. Актриса была готова разрешить внучке гостить у нее, отметило РИА ФАН.