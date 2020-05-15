    15 мая 2020, 19:40

    Внучка Федосеевой-Шукшиной затянула возврат квартиры в Финляндии

    Алена Макаренко

    Внучка 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина, видимо, не намерена возвращать двухкомнатную квартиру своей бабушке. Женщина до сих пор не оформила документы в ее пользу. Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник, сообщил сайт kp.ru.

    Шукшина затягивает передачу имущества, отметила сторона зашиты. Женщина нашла аргумент в свою пользу: у нее якобы проявились симптомы коронавируса.

    «Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем ответных действий. В адрес Анны, разумеется, направлены все договора — предварительно все документы ее устраивают. Но от подписания она пока воздержалась из-за коронавируса», — рассказала Вербицкая-Линник.

    Ранее в эфире шоу на федеральном телеканале Шукшина пообещала Федосеевой-Шукшиной вернуть квартиру в Финляндии. Эту недвижимость актрисе подарила местная предпринимательница Вера Рейникайнен. Федосеева-Шукшина говорила, что очень любит эту квартиру, всегда с удовольствием приезжает туда на неделю-две, а иногда и на месяц. Актриса была готова разрешить внучке гостить у нее, отметило РИА ФАН.