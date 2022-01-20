Внучка актрисы Глаголевой сыграла первую роль в кино

Внучка актрисы Веры Глаголевой Полина Симачева получила первую роль в фильме. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro со ссылкой на ее маму, балерину Анну Нахапетову.

По данным РИА ФАН, Нахапетова рассказала об этом в своем Instagram. Девушка сыграла в фильме «Тайна», премьера которого состоится 20 января.

«Быть мамой актрисы на съемках, поверьте, еще то испытание», — написала Нахапетова в посте.

В комментариях Симачеву поздравили с дебютом.

«Поздравляю вас, девочки! Ань, ты — герой. Я тебя понимаю. Полюшка молодчина!» — написала одна из них.

Ранее актриса Агата Муцениеце призналась, что начала бы беспокоиться, если бы увидела, что на ее банковской карте осталось менее пяти миллионов рублей. Таким образом актриса прокомментировала свои заработок. Артистка добавила, что привыкла к роскошной жизни за время брака с актером Павлом Прилучным. После развода на ее плечи легли платежи по жилплощади, а также расходы на водителя и нянь.