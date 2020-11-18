Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в изнасиловании

Внучка Олега Стриженова обвинила своего отца актера Николая Холошина в изнасиловании. Она также рассказала о ряде трудностей, которые ей пришлось пережить в юном возрасте.

Мама девушки рано ушла из жизни, а отец, по ее словам, был очень жестоким человеком. Держать в себе все эти воспоминания Стриженова больше не могла и решила все рассказать.

«Была такая девочка с очень непростой судьбой. <…> Родители обходились с ней так, что травмы на душе теперь неизлечимы. Постоянные побои, насилие сделали свое дело. <…> Были черные риелторы, которые „помогли“ остаться без своего угла, муж (первый супруг — прим. ред.), который выгнал с детьми на улицу, ночевки на вокзале, осуждение толпы», — передает StarHit ее слова.

Стриженова рассказала, что Холошин был жесток и с ее матерью, и с бабушкой. Она также сообщила, что актер изнасиловал свою студентку, которая потом от него родила. Дочка пыталась навести справки об остальных студентках отца, но ничего не вышло, все отказывались что-либо вспоминать. По ее словам, у Холошина только один внебрачный ребенок. После интервью девушка обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой отнестись к информации с пониманием.

«Мне не страшно. Я не боюсь. Хотя… я опасаюсь. Опасаюсь одного человека…» — написала она.

Однако в интервью сайту Teleprogramma.pro сам Николай Холошин отреагировал на обвинения дочери и заявил, что не понимает, о ком идет речь.