12 апреля 2024, 11:07
Внучатый племянник Пугачевой сменил фамилию
Двенадцатилетний внучатый племянник певицы Пугачевой сменил фамилию
Внучатый племянник певицы Аллы Пугачевой сменил фамилию. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Сын ушедшего из жизни брата певицы, Евгения Пугачева, родился в 2011 году. Его взяла под крыло примадонна, однако позже мальчика усыновил водитель звезды, Игорь Польшиков. Между ребенком и семьей шофера возникли очень теплые отношения.
Реклама
«Может быть, вопрос об усыновлении и не встал бы, но ребенок сам начал называть их папой и мамой. Привязанность мальчика стала главным фактором для принятия такого непростого для Пугачевой решения», — сообщил источник.
После усыновления племянник Пугачевой и сменил фамилию. Несмотря на это, общение между мальчиком и семьей Пугачевой не прекратилось. По сообщениям, ребенок продолжает навещать знаменитую тетю и проводить время в ее доме.
Кроме того, звезда отправляет водителю на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц.
Семья
Отношения
Алла Пугачева
Реклама
Реклама