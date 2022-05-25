Юлия Ковальчук может вновь стать мамой

Популярные российские исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке почти десять лет. Кроме того, на протяжении длительного времени знаменитости встречались. Сейчас они воспитывают четырехлетнюю дочь Амели, однако в ближайшее время в их семье может появиться пополнение. Об этом сообщил «Пятый канал».

Артисты рассказали о своих планах на счет рождения второго ребенка. Алексей Чумаков заявил, что хотел бы завести еще одного ребенка, и они с супругой будут стараться это сделать. Пара призналась, что решение возникло благодаря воспоминаниям о дочери Амели, передали «Дни.ру».

Телеведущая призналась, что их дочка является копией отца. Она повторяет его фразы, а также часто вместе с Чумаковым шутит над мамой.

«Мы планируем наслаждаться детством нашей прекрасной доченьки», — отметил Алексей Чумаков.

По общению супругов стало понятно, что они души на чают в детях, что лишь подталкивает их стать родителями снова.