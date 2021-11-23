23 ноября 2021, 23:21
Косметолог прокомментировал изменения во внешности Меган Маркл
Косметолог Перри: Меган Маркл тщательно ухаживает за кожей
Косметолог Росс Перри прокомментировал, как изменилась внешность Меган Маркл. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он отметил, что у Маркл заметно улучшилось состояние кожи. По его словам, она наверняка пьет много воды и использует мягкое очищающее средство.
«Я подозреваю, что у Меган было очищающее средство, специально разработанное для ее типа кожи», — считает Перри.
Также он уверен, что она использует легкий увлажняющий крем из натуральных ингредиентов. Косметолог рекомендовал ей не злоупотреблять горячей водой и паровыми процедурами.