Косметолог прокомментировал изменения во внешности Меган Маркл

Косметолог Росс Перри прокомментировал, как изменилась внешность Меган Маркл. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что у Маркл заметно улучшилось состояние кожи. По его словам, она наверняка пьет много воды и использует мягкое очищающее средство.

«Я подозреваю, что у Меган было очищающее средство, специально разработанное для ее типа кожи», — считает Перри.

Также он уверен, что она использует легкий увлажняющий крем из натуральных ингредиентов. Косметолог рекомендовал ей не злоупотреблять горячей водой и паровыми процедурами.