Внешность Зака Эфрона удивила фанатов. Теперь он мог бы играть Шрэка

Американский актер Зак Эфрон изменил внешность. Теперь в интернете его называют «красивым Сквидвардом» и «Шреком в теле» и придумывают мемы.

Онлайн-мероприятие о проблеме климатических изменений «День Земли! Мюзикл» телеведущего Билла Ная вышло в Facebook 22 апреля. В шоу снялись певец Джастин Бибер, тиктокерши Чарли и Дикси Д’Амелио, диджей Стив Аоки, а также Зак Эфрон.

Вскоре после премьеры по Twitter разошлись скриншоты с Заком Эфроном. Поклонники актера поразились переменам во внешности звезды. Многие допустили, что актер воспользовался услугам бьюти-специалиста.

«Теперь я верю, что могу быть красивее Зака Эфрона. Друг, зачем?»

«Почему знаменитости думают, что пластические операции и филлеры в губы — это отличная идея?.. Заку Эфрону они явно не пошли на пользу», — написал интернет-пользователь.

В Сети отметили, что теперь Зак Эфрон может играть Шрэка в человеческом теле в киноадаптации. Особенно сильно актер напомнил героя мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Сквидварда Тентаклса. На фоне этих обсуждений имя американца вошло в тренды Twitter.

Однако поклонники Зака напомнили, что артист болеет дисморфофобией — чрезмерной обеспокоенностью своим телом, еще он страдал от расстройств пищевого поведения.