Внешний вид Оскара Кучеры поверг в шок фанатов

Знаменитый российский актер Оскар Кучера опубликовал в своем INstagram-аккаунт фотографию, которая повергла фанатов в шок. На ней мужчина выглядит значительно располневшим. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Особенно странным это фото показалось фанатам в сравнении со снимками, которые были опубликованы за несколько дней до этого. Сам актер отметил, что причина изменений во внешности кроется в перееданиях. Однако многие пользователи социальной сети не поверили знаменитости, решив, что он изменил свою внешность в фотошопе.

«Ты что с лицом сделал, брат? Пчел выпустил?» — поинтересовались подписчики.