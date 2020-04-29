Внебрачный сын Никаса Сафронова получил фамилию отца

«Я не знаю причин, почему Дмитрий не смог прибыть в Москву на два заседания. Я ему дал нотариальную доверенность, чтобы он мог без моего присутствия через суд получить все необходимые документы и официальное подтверждение нашего родства», — отметил Сафронов.

По его словам, Цыбульский является гражданином Литвы.

«Возможно, он не сумел получить визу или передумал. Сейчас он находится в Эстонии. Может быть, поэтому он немного „тормозит“? Там все дела делают не торопясь… Я пытался поговорить с ним, но не дозвонился», — пояснил художник.

Сафронов предположил, что суд потребовал анализы генетической экспертизы для того, чтобы официально признать Цыбульского его сыном. Испугавшись такого запроса, он обратился в литовский суд.

«В любом случае он должен был уведомить меня, поговорить! Я всегда занят работой, мы договорились, что он решит все самостоятельно. Я уже усыновлял одного сына, это отнимает очень много времени. Я предоставил ему квартиру для того, чтобы ему было где жить во время приездов в Москву. Прошло полтора года, но он так и не успел решить вопрос», — подчеркнул художник.