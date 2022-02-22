Вместо «Прямого эфира» с Малаховым появится новое шоу

В эфире телеканала «Россия 1» появится новое шоу Андрея Малахова. Предыдущий проект «Андрей Малахов. Прямой эфир» выходить больше не будет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На «России 1» отметили, что Малахов стал настоящим телевизионным брендом и формировался в течение многих лет.

«Ему доверяют сокровенные тайны знаменитости, телезрители со всего мира пишут Андрею о своих проблемах и невзгодах», — указано в пресс-релизе.

Теперь Малахов будет вести новое шоу, которое назвали буквально в честь него — «Малахов». От других подобных передач оно отличается кол-центром, который станет работать прямо на съемочной площадке.

«В своем новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны», — подчеркнул телеканал.

Каждый вечер телезрителям обещают «откровенные истории героев», способные взволновать любого. Премьерный выпуск шоу запланирован на 28 февраля. Передача начнется в 17:30.

«Прямой эфир» Малахов вел с августа 2017 года, а перед этим работал на Первом канале в ток-шоу «Пусть говорят».