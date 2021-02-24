Вместо главной роли в фильме Скорсезе Ди Каприо исполнит второстепенную

Актер Леонардно Ди Каприо сыграет роль второго плана в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Изначально звезде прочили главную роль, но вместо него сотрудника ФБР сыграет Джесси Племонс, сообщила «Газета.ru».

За основу сценария нового триллера был взят одноименный роман Дэвида Гранна. Фильм расскажет о расследовании загадочных убийств членов индейского племени Осейджи.

Ранее Племонс уже работал с Скорсезе. В 2019 году актер исполнил роль Чаки в драматическом фильме «Ирландец». Лента претендовала на «Оскар» сразу в десяти номинациях, однако заветную статуэтку так и не получила.

Джесси Племонс получил широкую известность благодаря сериалам «Во все тяжкие» и «Фарго», но больших наград пока не забирал. Возможно, роль в новом фильме Скорсезе приблизит актера к получению награды.

Ди Каприо же был удостоен премии «Оскар» и «Золотой глобус» в 2016 году в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Выживший». В новом фильме Скорсезе звезда исполнит роль племянника хозяина ранчо. Самого хозяина сыграет не менее известный Роберт Де Ниро.

О датах премьеры нового фильма пока информации нет.

Помимо фильма «Убийцы кровавой луны», Ди Каприо задействован в съемках фильма «Не смотри вверх». Работу над лентой ведет стриминговая компания Netflix.