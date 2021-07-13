«Влюбленный в жизнь человек». Игорь Верник рассказал об умершем от COVID-19 Александре Стефановиче

Телеведущий, актер театра и кино Игорь Верник сообщил «360», что давно не виделся с режиссером Александром Стефановичем, но запомнил его как замечательного, влюбленного в жизнь человека. Верник играл в спектакле, поставленном Стефановичем и Всеволодом Плоткиным (фильм-спектакль «Сон с продолжением» — прим.ред.).

«Я играл в его спектакле, он был режиссером вместе со Всеволодом Плоткиным. Замечательный, очень влюбленный в жизнь человек. Очень увлеченный профессией, открытый прекрасный человек. Я ужасно расстроен, это просто кошмар», — заявил Игорь Верник.

О смерти режиссера и первого мужа примадонны российской сцены Аллы Пугачевой сообщил Telegram-канал BAZA. Стефанович был госпитализирован с обширным поражением легких 5 июля. Врачи не смогли его вылечить, и режиссер скончался 13 июля от последствий коронавируса.

Александр Стефанович родился в 1944 году, закончил режиссерский факультет ВГИКа и с1970 года работал на «Мосфильме». Сотрудничал с Сергеем Михалковым и написал в сотрудничестве с ним несколько сценариев. Стефанович снял около 50 документальных фильмов на отечественных и зарубежных студиях.

Он был женат дважды — на актрисе Наталье Богуновой (1968–1974 годы) и на Алле Пугачевой (1977–1981 годы) Считается, он именно он был создателем ее сценического образа. После развода Пугачева и Стефанович никогда публично не обсуждали причины расставания.