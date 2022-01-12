Власти Московской области выразили соболезнования родным телеведущего Зеленского

Власти Подмосковья принесли глубокие соболезнования родным, близким журналиста и телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского. Он скоропостижно скончался в Доминикане.

Представители властей Московской области назвали его талантливым журналистом и ведущим.

«Добрый, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора… Ему было только 46… Выражаем глубокие соболезнованиям родным, друзьям и коллегам. Миша, светлая память!» — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Twitter.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военного. Он окончил Хабаровский государственный институт физической культуры (сейчас — Дальневосточная государственная академия физической культуры) по специальности «менеджер по спорту». После учился в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (сейчас — Академия медиаиндустрии).

В середине 1990-х годов работал диджеем на радиостанции «Радио-А» в Хабаровске, потом вел на ГТРК «Дальневосточная» программу «Лабиринт».

Большинство зрителей его узнали по работе в программах «Вести» и «Вести-Москва» на ВГТРК. Он вел ток-шоу «Прямой эфир», в последние годы вел передачи на телеканале «Культура».

Ранее коллеги Зеленского также высказались по поводу его скоропостижной смерти.