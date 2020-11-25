Власти Челябинской области заявили, что концерт Полины Гагариной могут отменить

«Эта ситуация должна обсуждаться на оперштабе. Как будет проходить концерт (если он вообще будет), решит на уровне Роспотребнадзора, губернатора и минкульта, — специально созданная комиссия», — пояснил он.

Семенов подчеркнул, что конкретная информация по этому поводу должна появится к следующему брифингу. В министерстве культуры Челябинской области отметили, что организаторы пока еще не предоставили весь пакет необходимых документов.

Представители ледовой арены «Трактор» заявили, что удивлены действиями организаторов концерта Гагариной, которые пригласили на шоу жителей Екатеринбурга. Руководитель дворца Денис Телих запросил информацию об этом у шоуменов.

Ранее фотограф, дизайнер и муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков сообщил что уже подыскал себе типаж следующей жены. По его словам, внешность новой избранницы будет совершенно не похожа на типаж нынешней супруги.