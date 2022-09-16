«Это вранье». Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации | 360°

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«Это вранье». Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации

Телеведущий Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации

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Телеведущий Владимир Познер в беседе с «360» опроверг сообщения о своей госпитализации в Москве. Он подчеркнул, что такие публикации — просто вранье.

«Это вранье, я не госпитализирован. Я не знаю, откуда пошел этот слух, но он не соответствует действительности», — сообщил журналист.

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Информацию об экстренной госпитализации Познера опубликовал Telegram-канал Mash. По его данным, ведущего якобы доставили в больницу с коронавирусом.

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Владимиру Познеру 88 лет. В 1994 году был избран президентом Академии российского телевидения (с 2001 года — Фонд «Академия Российского телевидения»), которую возглавлял до 2008 года. Ведет авторскую программу «Познер» на Первом канале.

Награжден орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кавалер Ордена Почетного легиона (Франция). Был отмечен благодарностью президента России. Является многократным лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Интервьюер».

Владимир Познер

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