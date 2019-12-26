26 декабря 2019, 22:19
Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек
Народный артист, телеведущий, юморист и певец Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник», народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом сообщил «Ридус».
«Ушла великая женщина, режиссер, актриса, человек. Она вошла в историю искусства целой страны, России. Все скорбят: близкие, артисты, народ, потому что ее все знали и любили. Это Галина Волчек», — рассказал артист.
Галина Волчек скончалась в Боткинской больнице на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной ее смерти стали отек легких и отек головного мозга.