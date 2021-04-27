Владимир Винокур поздравил Стаса Михайлова с днем рождения

Российскому певцу Стасу Михайлову 27 апреля исполнилось 52 года. Народный артист СССР Владимир Винокур в беседе с ИА Nаtiоn Nеws поздравил его с праздником.

Юморист пожелал исполнителю здоровья и рассказал об отношении Михайлова к своим родителям.

«Для меня Стас человек близкий. Он очень свято относится к своим родителям Владимиру и Людмиле. Я всегда отмечаю это в людях, потому что лишился своих родителей. Я их очень любил и уделял им внимание», — подчеркнул Винокур.

По его словам, Стас — очень хороший сын, супруг и отец. Помимо прочего, артист считает, что именинник является одним из лучших певцов на российской эстраде.