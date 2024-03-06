Знаменитости 06 марта 2024, 17:07 Владимир Вдовиченков стал дедушкой «КП»: актер Владимир Вдовиченков рассказал, что у него родился внук Михаил РИА «Новости»

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Известный российский актер Владимир Вдовиченков поделился радостной новостью с журналистами, сообщив, что впервые стал дедушкой. Его старший сын Леонид, которому 31 год, и его супруга Евгения стали родителями мальчика, получившего имя Михаил. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Внук у артиста родился 2 декабря. Пока что актер видел его только на фотографиях. Актер сказал, что ребенок похож на свою маму

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Вдовиченков признался, что со своим старшим сыном Леонидом, который проживает в Санкт-Петербурге и работает экскурсоводом, общается не так часто, как ему бы того хотелось. Он добавил, что пока не привык к новому статусу деда.

«Ощущения странные. Смотрю в зеркало: „Дедушка? Вроде пока не похож“, — сказал актер.

Леонид — сын артиста от второго брака с Анной Коневой. У актера также есть дочь Вероника от романа с Ольгой Филипповой, которой сейчас 18 лет. В настоящем, четвертом браке с актрисой Еленой Лядовой.

Ранее жена певца Олега Газманова заявила о пополнении в семействе. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный».