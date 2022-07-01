Владимир Вдовиченков раскрыл сумму гонорара за съемки в «Бумере»

Российский актер Владимир Вдовиченков, сыгравший одну из главных ролей в культовом фильме «Бумер», рассказал о сумме гонорара, который ему заплатили за участие в проекте. Об этом написало издание ИА Nation News со ссылкой на программу «Кино в деталях».

По словам артиста, он заключил контракт на сумму в 1500 долларов. Такие деньги были предложены не только ему, но и всему актерскому составу.

«Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: „За все?“. Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой. Разговор был короткий. Продюсер сказал, если кто-то не согласится, то гнать с площадки», — сказал Вдовиченков.

При этом артист добавил, что этот фильм сыграл решающую роль в его карьере. Он получил от него намного больше, чем сумма в 1500 американских долларов.