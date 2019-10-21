Владимир Соловьев рассказал, как побить рекорд Гиннесса в эфире

Соловьев признался, что побить рекорд ему удалось легко, поскольку он любит то, чем занимается, и не считает часы до конца рабочего дня.

«Я всю жизнь много работал. Мне просто нравится, это мой образ жизни. Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжелой работе: восемь часов и давай домой. Нет. Просто я люблю то, чем занимаюсь и для меня это форма жизни, если угодно. Форма существования интеллектуальных белковых тел», — отметил Соловьев.

Также стало известно, что украинский депутат Алексей Гончаренко собирается через Генпрокуратуру запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Италию, сообщил «Царьград».

По мнению Гончаренко, въезд в страну Соловьеву должны запретить из-за его высказывания «о территориальной целостности Украины». «Владимира Соловьева не на Комо, а в тюрьму!» — заявил Гончаренко.

Сам депутат понимает, что подает заявление в ведомство Украины соответственно, следствие будет проходить на Украине. Таким образом все это простое сотрясение воздуха. Однако на это у Гончаренко есть ответ.

«Разница в том, что Генпрокуратура сможет подать запрос в Италию, и его могут лишить вида на жительство. Также возбуждение дела будет способствовать внесению Соловьева в санкционные списки», — пояснил украинский депутат.

Он добавил, что добивается, чтобы Владимир Соловьев не мог выезжать из страны.

Сам Владимир Соловьев на заявление Гончаренко пока не ответил. Ранее в эфире НСН он опроверг наличие у него итальянского гражданства и подчеркнул, что никогда не хотел сменить гражданство РФ на другое.