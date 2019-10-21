  • Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

    21 октября 2019, 15:47

    Екатерина Керсипова, Нина Петлинова

    Телеведущий Владимир Соловьев поставил новый мировой рекорд по самому долгому пребыванию в эфире в течение недели. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
    Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

    С 18 по 24 марта 2019 года Соловьев провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Телеведущий рассказал ТАСС, что для фиксации рекорда ему пришлось проводить прямые эфиры по пять часов в сутки в течение пяти дней. Он отметил, что эфирное время для рекорда считало независимое подразделение программной дирекции ВГТРК.

    «Технология была такая: каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги», — пояснил он.

    Предыдущий рекорд установил японец Монта Мино. Он был в эфире 21 час 42 минуты.

    Владимир Соловьев — российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Ведет политические программы «К барьеру», «Поединок», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».