Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

С 18 по 24 марта 2019 года Соловьев провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Телеведущий рассказал ТАСС, что для фиксации рекорда ему пришлось проводить прямые эфиры по пять часов в сутки в течение пяти дней. Он отметил, что эфирное время для рекорда считало независимое подразделение программной дирекции ВГТРК.

«Технология была такая: каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги», — пояснил он.

Предыдущий рекорд установил японец Монта Мино. Он был в эфире 21 час 42 минуты.

Владимир Соловьев — российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Ведет политические программы «К барьеру», «Поединок», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».