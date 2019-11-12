Владимир Соловьев похвастался популярностью у женщин и признался в любви к Украине

Телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» заявил, что несмотря на лишний вес привлекал внимание женщин. Он признался, что поправился, так как любил покушать.

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Владимир Соловьев сообщил, что когда-то весил 160 килограммов. При этом, по его словам, его жена Эльга Сэпп была «размером с его ногу». И все-таки его габариты не мешали востребованности у девушек.

«Я и в этом весе играл в футбол и занимался боевыми искусствами. И девчонки любили. Женщин это не волнует», — подчеркнул он.

Соловьев признался, что до похудения очень любил поесть, и делал это виртуозно и со вкусом.

«То, как я ел — это было произведение искусства. Это лукулловы пиры, я мог съесть все. Я уничтожал любую еду, которой не повезло оказываться на моем пути. Я делал это вкусно, с наслаждением, остроумно», — ностальгически припомнил телеведущий.

Похудел он потому, что его уволили с канала ОРТ.

«Константин Львович Эрнст не видел никаких перспектив во мне как ведущем. Я ему был не нужен. Меня позвал [телепродюсер] Александр Левин. Он был тогда на канале ТВ-6», — рассказал Соловьев. Но новый работодатель выдвинул условие — похудеть. Левину надо было, чтобы он «отличался по картинке от того Соловьева, который был».

ТакжеВладимир Соловьев признался, что обожает Украину, но ненавидит бандеровцев и нацистов. Он признался, что не отделяет украинцев от россиян, так как до сих пор считает их единым «гигантским советским народом».

«Мне говорят: „Почему ты так говоришь об Украине?“ Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», — сообщил телеведущий.

Соловье подчеркнул, что когда видит затаенный антисемитизм, проявляющийся в XXI веке всовременной Украине, он вспоминает шестерых членов его семьи, которых живыми закопали в землю во время Второй мировой войны только за то, что они евреи.