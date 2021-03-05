Владимир Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Глава России Владимир Путин поздравил звезду сериала «Каменская» Елену Яковлеву с юбилеем. В пятницу, 5 марта, актрисе исполнилось 60 лет. Текст сообщения опубликован на официальном сайте президента РФ.

«Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство», — процитировал текст сайт «Дни.ру».

Лидер государства отметил мастерство и обаяние, а также душевную щедрость актрисы. Также в поздравлении речь идет о том, что Яковлева очень предана свему делу. Путин пожелал артистке здоровья и успехов.