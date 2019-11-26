Владимир Пресняков старший рассказал о представителе России на Евровидении-2020

«Там и похуже люди бывали»: Пригожин — о Бузовой на Евровидении Подробнее

Пресняков отметил, что Ольга Бузова «трудяга, но абсолютно все в профессиональном сообществе уже сходятся на мнении, что ехать на Евровидение в 2020 году должен Александр Панайотов».

По мнению композитора, сотрудничество певцов Филиппа Киркорова и Александра Панайотова — «идеальный тандем».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пришел в шок, узнав, что певица Ольга Бузова хочет выступить на Евровидении. Он заявил, что все давно не обращают внимания на музыкальные данные, однако ей все равно нужно чаще попадать в ноты.