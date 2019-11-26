Владимир Пресняков старший рассказал о представителе России на Евровидении-2020
Российский композитор, аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков старший рассказал, кого следует отправить от России на международный конкурс эстрадной песни Евровидение-2020. Об этом сообщило РИА ФАН.
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Пресняков отметил, что Ольга Бузова «трудяга, но абсолютно все в профессиональном сообществе уже сходятся на мнении, что ехать на Евровидение в 2020 году должен Александр Панайотов».
По мнению композитора, сотрудничество певцов Филиппа Киркорова и Александра Панайотова — «идеальный тандем».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пришел в шок, узнав, что певица Ольга Бузова хочет выступить на Евровидении. Он заявил, что все давно не обращают внимания на музыкальные данные, однако ей все равно нужно чаще попадать в ноты.