Владимир Пресняков-старший назвал новогодние «Голубые огоньки» скучноватыми

На новогодние «Голубые огоньки» необходимо приглашать больше новых артистов, поскольку эти шоу в последнее время становятся скучноватыми. Такую мысль высказал заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший, написал сайт NEWS.ru.

При этом музыкант призвал считаться с представителями старшего поколения, которые любят и смотрят подобные передачи.

«Бывает довольно скучновато что ли. И много привычного для зрителя. Нужно приглашать побольше новых артистов, ведь появляется множество талантов в разных передачах, например, в шоу „Голос“. Они очень хорошо поют, есть замечательные песни», - сообщил Пресняков-старший.

Он также заметил, что среди молодого поколения нет особого интереса к «Голубым огонькам». Новогодние программы, где в основном выступают Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса, смотрит в основном старшее поколение.

«Все-таки „Голубые огоньки“ смотрят в основном люди немолодого возраста. Нужно считаться с людьми, которые привыкли к этому. Не смотреть же нам под Новый год мат. Молодые тусуются в это время где-нибудь на улице», — заключил музыкант.