Знаменитости 29 марта 2023, 18:07 Владимир Пресняков рассказал про свой опыт участия в музыкальных конкурсах

Читать 360tv в

Певец Владимир Пресняков-младший, который сейчас является наставником на шоу «Голос», рассказал изданию kp.ru, как в свое время имел неудачный опыт участия в музыкальных состязаниях.

По словам артиста, он искренне радовался, когда выбыл из конкурса «Две звезды», где выступал в дуэте с Еленой Кориковой.

Реклама

«Это было совсем „против шерсти“, противоречило моим жизненным правилам. С конкурсами вообще не задалось с детства. <…> Но когда приходил на прослушивания, просмотры, у меня то палец ломался, то с голосом проблема… Так я везде и пролетал. Не шло», — процитировал RT Преснякова.

Удача пришла к певцу, когда он познакомился с композитором и музыкальным руководителем «Веселых ребят» Юрием Чернавским.