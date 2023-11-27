Знаменитости 27 ноября 2023, 05:51 Владимир Пресняков раскрыл главный страх своего сына Никиты Покинувший Россию Никита Пресняков боялся быть «внуком Аллы Пугачевой» РИА «Новости»

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Певец Владимир Пресняков рассказал, что его старший сын Никита больше всего боится быть «внуком Аллы Пугачевой». Его наследник не хотел, чтобы его попрекали звездным семейством. Об этом написала газета 7days.

Пресняков признался, что страхи сына иногда доходили до неадекватности. И это при том, что Никита, по его словам, сделал себя сам и ни разу не попросил у родственников денег.

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«Я с ним разговаривал много раз на эту тему, просил взять себя в руки, но эта тема для него тяжелая», — добавил артист.

Пресняков-старший отметил, что сын даже ник в социальных сетях сменил, чтобы его не воспринимали как наследника артистки.

Россию Никита покинул прошлой осенью, перебравшись в США. Внук Пугачевой занялся клипмейкерством. Если раньше он выступал вместе со своей группой на сцене, то сейчас занялся съемкой и монтажем клипов для других исполнителей.

Ранее Никита Пресняков напугал поклонников сменой имиджа, когда предстал с новым цветом волос и накрашенными губами. На вопрос фанатов о том, что с ним случилось, он ответил, что просто воспользовался «маской», которая кардинально изменила его образ.