Знаменитости 01 декабря 2022, 14:30 Владимир Пресняков пожаловался на ухудшение здоровья после ковида

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Певец Владимир Пресняков во время презентации нового сезона телеканала РУ.ТВ пообщался с журналистами kp.ru, которым рассказал об ухудшившимся здоровье после ковида, а также о планах на Новый год.

По словам музыканта, он два раза переболел COVID-19. Пресняков признался, что у него было поражено 58% легких.

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«Ребята, вы должны понимать, что новый ковид очень умело маскируется. У него симптомы совсем иные, и ему удалось меня провести. Это с виду был обычный бронхит, который постепенно перерос в воспаление легких», — рассказал Пресняков.

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Музыкант отметил, что сейчас чувствует себя намного лучше. Он практически оправился от болезни.

Отвечая на вопрос о праздновании Нового года, Пресняков сообщил, что будет проводить его вместе с семьей и друзьями.

«Мы обычно празднуем вместе с Агутиным и Варум: либо мы к ним заезжаем, либо они к нам. Кушаем салаты и блинчики, которые Анжелика готовит», — резюмировал певец.