Знаменитости 29 марта 2023, 18:08 Владимир Пресняков-младший в честь юбилея рассказал о своем творческом пути Певец Пресняков-младший заявил, что часто проваливал музыкальные прослушивания РИА «Новости»

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Сегодня, 29 марта, музыканту Владимиру Преснякову-младшему исполнилось 55 лет. Сайт kp.ru взял у него интервью, чтобы узнать, как изменилась жизнь артиста спустя годы и каково ему оказаться в кресле наставника шоу «Голос».

Пресняков отметил, что никогда не стремился стать артистом, однако все сложилось само собой. На протяжении долгого времени музыкант проваливал прослушивание. Старт его карьере дал Юрий Чернавский. На тот момент артисту было около 15 лет.

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«С конкурсами вообще не задалось с детства. В шесть-семь лет я довольно неплохо пел Стиви Уандера. И все говорили: о, как этот мальчик здорово поет! Но, когда приходил на прослушивания, просмотры, у меня то палец сломался, то с голосом проблема…», — заявил именинник.

Накануне Пресняков стал наставником шоу «Голос». Он рассказал, что его друг и коллега Леонид Агутин дал ему множество ценных советов и проконсультировал о том, как лучше отбирать команду. По словам Преснякова, друг посоветовал ему сходить с учениками в караоке.