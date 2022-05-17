Владимир Левкин прокомментировал эмиграцию звезд и рассказал о своем юбилейном туре

Российский певец, музыкант, бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин прокомментировал отъезд звезд шоу-бизнеса из России, а также рассказал о своем юбилейном туре по стране. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

С 18 мая у Левкина начинается большой гастрольный тур по городам России, приуроченный к 55-летию музыканта.

«Мне в этом году исполняется 55 лет. И мы начинаем большой всероссийский тур, посвященный моему юбилею. Он продлится практически до начала следующего года. Сейчас согласовываем последние города. И я буду потихоньку выкладывать информацию в соцсетях. А в сентябре выйдет наш семейный альбом», — рассказал музыкант.

По словам Левкина, времени на отдых у него нет, поэтому если и будет небольшой отпуск между концертам, то он планирует провести его в Крыму вместе с семьей.

Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к эмиграции звезд шоу-бизнеса, Левкин заметил, что родина там, где родился, и он не собирается следовать примеру других.

«Я русский. Я здесь родился. Это моя Родина. Где родился — там и пригодился», — резюмировал музыкант.