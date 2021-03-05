Владимир Кузьмин назвал «хулиганством» ошибку в названии нового альбома

Российский музыкант Владимир Кузьмин объяснил, почему в названии его нового альбома «Мне одиноко детка» была допущена пунктуационная ошибка, сообщила газета «Известия».

«Специально, чтобы не мешалась. А еще, чтобы спрашивали, неужели я такой безграмотный артист. Понятно, что нужна запятая, но я вот так похулиганил», — процитировал певца сайт URA.ru.

Как заметил Кузьмин, писать с ошибками сейчас в тренде. Артист добавил, что собирался написать название альбома правильно на афише, но его отговорила команда.

Кузьмин представит новый альбом под названием на концерте 8 марта в клубе «Известия Hall». Он отметил, что программа приурочена к празднику и станет подарком для всех женщин. Кузьмин добавил, что его новый альбом получился менее тяжелым и более лиричным, чем остальные.

Ранее сообщалось, что супруга певца Екатерина передала квартиру мужа кришнаитам для сектантских собраний. Он ничего не имеет против. Знакомые и брат Кузьмина опасаются, что жена негативно влияет на мужчину и принимает за него решения. По их словам, она «мешками сливает все деньги собратьям по вере».