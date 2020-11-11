Владимир Конкин рассказал о мистическом случае после смерти дочери

Журналист показал картину, на которой была изображена балерина в розовом платье, а затем спросил у своего героя, кто ее подарил. Оказалось, что картину сделала София. Тогда ей было всего 11 лет. Она посвятила работу папе и преподнесла ему на день театра.

«Наверное, будет не лишним тебе сказать, что когда было девять дней Софии, то она сорвалась со стены. Я заново подклеивал. Вот просто висела и раз упала. Девять дней. Так что вот такая мистика. Она хотела сказать: „Держись папа“», — заявил Конкин.

По его словам, после смерти дочери на актера и его близких обрушился шквал критики и вранья. Артист заявил, что не собирался публично делать какие-то заявления, но его вынудили. Своего сына Ярослава и его жену он назвал Иудой и дочерью Каина за то, что они позволили себе нелестные высказывания в адрес директора актера Елена Переслени. Конкин заметил, что теперь считает Ярослава лишь однофамильцем.

София Конкина умерла в сентябре 2020 года. Ей стало плохо в бассейне фитнес-клуба. Девушка начала тонуть. Врачи пытались спасти ее жизнь, но молодая женщина скончалась не приходя в сознание. Конкиной было 32 года.

Официальная судмедэкспертиза показала, что девушка захлебнулась в бассейне. Также специалисты нашли в крови Софии 0,4% алкоголя и препарат «Диазепам». Его применяют в качестве седативного, снотворного и антистрессового средства.