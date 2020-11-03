facebook_pixel
    03 ноября 2020, 16:38

    Владимир Конкин продаст квартиру погибшей дочери

    Ксения Басырова

    Актер Владимир Конкин выставил на продажу квартиру, которую покупал для погибшей дочери. Жилье продается за шесть миллионов рублей.
    Владимир Конкин продаст квартиру погибшей дочери

    Квартира расположена в Москве. Ее площадь составляет 25,5 квадратных метра. В квартире есть вся необходимая сантехника и мебель, недавно там сделали ремонт. Недвижимость оформлена на Владимира Конкина. Он заявил, что после смерти дочери квартира ему больше не нужна, сообщает «СтарХит».

    Конкин покупал это жилье для дочери и внучки после развода Софии с мужем. Они прожили в ней несколько лет, а затем переехали. Однушку сдавали. Владимир Конкин заявил, что создаст банковский счет, где будут храниться денежные средства для внучки.

    София Конкина утонула в бассейне в конце сентября 2020 года. Ее госпитализировали, но врачи не смогли спасти женщину. Представители Владимира Конкина неоднократно говорили о том, что не актер не верит в случайную смерть дочери. Адвокаты заявляли, что версии о самоубийстве не соответствуют действительности. Однако настораживает поведение сожителя Софии.