Владимир Конкин продаст квартиру погибшей дочери

Актер Владимир Конкин выставил на продажу квартиру, которую покупал для погибшей дочери. Жилье продается за шесть миллионов рублей.

Квартира расположена в Москве. Ее площадь составляет 25,5 квадратных метра. В квартире есть вся необходимая сантехника и мебель, недавно там сделали ремонт. Недвижимость оформлена на Владимира Конкина. Он заявил, что после смерти дочери квартира ему больше не нужна, сообщает «СтарХит».

Конкин покупал это жилье для дочери и внучки после развода Софии с мужем. Они прожили в ней несколько лет, а затем переехали. Однушку сдавали. Владимир Конкин заявил, что создаст банковский счет, где будут храниться денежные средства для внучки.

София Конкина утонула в бассейне в конце сентября 2020 года. Ее госпитализировали, но врачи не смогли спасти женщину. Представители Владимира Конкина неоднократно говорили о том, что не актер не верит в случайную смерть дочери. Адвокаты заявляли, что версии о самоубийстве не соответствуют действительности. Однако настораживает поведение сожителя Софии.