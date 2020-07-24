Влади: Высоцкий не хотел переезжать из России

По данным сайта Ura.ru, ему ничто не мешало переехать в Париж, в дом Влади. Супруга пояснила, что для этого были все возможности.

«Но он никогда об этом не думал. Его язык, душа, поклонники были русскими. Ему нужны были его корни. Разве мог такой поэт жить в стране, где не понимают его песни?!», — заключила Влади.