Владелец места проведения свадьбы Собчак узнал о торжестве из СМИ

«Завтра торговый комплекс работает с 10:00 до 22:00 в обычном режиме. У нас информации о свадьбе нет. Доступ свободный, график обычный», — заявили агентству.

Иногда в связи с торжественными мероприятиями в торговом центре сотрудники ограничивают доступ посетителей и усиливают меры безопасности. Однако владелец ТЦ ничего не знает о каких-либо перекрытиях в магазине из-за свадьбы Собчак и Богомолова, добавили в компании.

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А вот в самом «Петровском пассаже» информацию о готовящемся мероприятии подтвердили.

«Мы все подготовлены, все в порядке», — рассказали в ТЦ.

Мать Собчак Людмила Нарусова отказалась комментировать предстоящую свадьбу дочери.

«Это не со мной», — сказала она.

Ранее появилась информация, что Собчак и Богомолов запланировали свадьбу вечером 13 сентября в ресторане Bosco в ТЦ «Петровский пассаж». По данным СМИ, на праздник приглашены около 300 гостей. Среди них актеры Федор Бондарчук и Паулина Андреева, директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, актриса Рената Литвинова, певица Земфира и другие.