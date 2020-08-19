Влад Топалов попал в аварию

В посте Топалов рассказал, что отнесся к случившемуся философски: «значит, так было надо».

«Господь что-то мне говорит, спасибо за опыт и урок», — написал артист.

Подписчики поддержали кумира и написали, что самое главное, что сам Топалов цел и невредим.

Ранее супруга Топалова Регина Тодоренко призналась подписчикам, что повзрослела, когда научилась признавать свои ошибки. Она пообещала и дальше помогать тем, кто в этом нуждается.

Телеведущая заявила, что благодаря собственной ошибке ей удалось привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия и оказаться полезной. Она продолжит помогать реальным делом всем, кто в этом нуждается.

Также журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своими размышлениями на тему домашнего насилия. По ее мнению, агрессоры выбирают себе в жертву определенный тип людей. Она сразу же отметила, что это не делает жертву виноватой. Однако поведение человека определяет всю его жизнь и характер.