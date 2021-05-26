Влад Топалов назвал имя врача и дал повод для предположений о своем диагнозе

Певец Влад Топалов перенес экстренную операцию в начале мая. На своей странице в Instagram он поблагодарил врача-онколога Бадму Башанкаева за помощь и назвал его «хирургом от Бога» и «человечищем».

«С появлением у меня уже признаков жизни и даже радости очень хочется сказать несколько слов о человеке, который если не спас мою жизнь, то точно спас мое качество жизни. Бадма Башанкаев невероятно остроумный, добрейшей души и сердца человек. Хирург от Бога. Врач от Бога. Человечище!» — рассказал Топалов.

Певец добавил, что Башанкаев «сделал невероятное и стал ему очень близким». На странице врача есть информация, что он специалист в онкологии и колопроктологии. Хирург откликнулся на благодарность Топалова и оставил под постом комментарий.

«Здоровья, дружище! Мы рады, что ты доверился и мы сделали вместе большое дело. Здоровья тебе и семье. Регина Тодоренко — вы суперсупруга. Надежная и заботливая», — написал Башанкаев.

Ранее Тодоренко заявила, что назовет диагноз мужа, только если это поможет другим людям с таким заболеванием. По ее словам, Топалов сейчас находится дома, где проходит курс реабилитации. Она заявила, что он не собирается выступать на сцене, как раньше.