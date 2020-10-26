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    26 октября 2020, 15:57

    Влад Сташевский вновь появится на ТВ после длительного перерыва

    Полина Петрова

    Российский певец Влад Сташевский, который много лет не появлялся на сцене и в ТВ-шоу, станет участником телевизионного проекта «Ты — суперстар!», сообщила «Газета.ru».
    Влад Сташевский вновь появится на ТВ после длительного перерыва

    Музыкант признался, что в последнее время крайне избирательно соглашается на участие в различных программах. Передача канала НТВ является одной из немногих, которые по-настоящему нравятся ему.

    «Когда мне предложили поучаствовать в „Ты — суперстар!“, отказаться просто не смог. Это отличное шоу, супер-хиты, мега-звезды. К тому же мои поклонники очень давно хотели увидеть меня в каком-нибудь музыкальном шоу для звезд», — отметил Сташевский.

    Певец уточнил, что именно желание зрителей подтолкнуло его к участию. Он напомнил, что всегда будет любить почитателей своего творчества.

    Ранее сообщалось, что телеканал «Супер» переименуют в «Субботу» и сделают ориентированным на женскую аудиторию в возрасте от 18 до 45 лет. Такое решение принял новый руководитель канала Николай Картозия. На новом канале будут идти сериалы и реалити-шоу. В субботний день девушки смогут наслаждаться их просмотром после трудной рабочей недели.