Влад Сташевский вновь появится на ТВ после длительного перерыва

Музыкант признался, что в последнее время крайне избирательно соглашается на участие в различных программах. Передача канала НТВ является одной из немногих, которые по-настоящему нравятся ему.

«Когда мне предложили поучаствовать в „Ты — суперстар!“, отказаться просто не смог. Это отличное шоу, супер-хиты, мега-звезды. К тому же мои поклонники очень давно хотели увидеть меня в каком-нибудь музыкальном шоу для звезд», — отметил Сташевский.

Певец уточнил, что именно желание зрителей подтолкнуло его к участию. Он напомнил, что всегда будет любить почитателей своего творчества.

Ранее сообщалось, что телеканал «Супер» переименуют в «Субботу» и сделают ориентированным на женскую аудиторию в возрасте от 18 до 45 лет. Такое решение принял новый руководитель канала Николай Картозия. На новом канале будут идти сериалы и реалити-шоу. В субботний день девушки смогут наслаждаться их просмотром после трудной рабочей недели.