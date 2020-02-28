Ранее Степаненко появилась в новом образе: она похудела на 46 килограммов. Преображение стилисту не понравилось, и он высказал все, что думает о телеведущей и российских звездах.

«Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще! Но это не только ее проблема. У наших звезд вообще беда со вкусом. Сколько не советуй нашим артистам, они ничего не хотят. Поэтому как ходят чучелами, так и будут продолжать», — приводит слова Ровалса ИА Nation News.

Фанаты телеведущей полагают, что, изменив образ, она желает вернуть бывшего мужа Евгения Петросяна. Стилист уверен, что с нынешним видом у нее это не получится.