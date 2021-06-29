«Включите режим тишины!» Фанатов МакSим попросили успокоиться

Представительница певицы МакSим Маргарита Соколова попросила фанатов успокоиться. Она напомнила, что тоже находится в больнице и ей тяжело общаться с сотнями поклонников.

Об этом Соколова написала в своем Instagram.

«Прошу вас люди, включите режим тишины! Это то, что сейчас нам всем необходимо. <...> На моем телефоне каждые три секунды загорается новый номер! Это невыносимо. Многие задают недопустимые вопросы», — написала она.

Представительница певицы отметила, что попала в больницу на следующий день после МакSим. Она подчеркнула, что чувствует слабость как физически, так и морально. Соколова также уточнила, что последний раз разговаривала с певицей в тот день, когда ее ввели в искусственную кому. Тогда МакSим была «на позитиве».

Соколова подчеркнула, что певицу наблюдают лучшие врачи. Она также призвала не навязывать свою помощь для оздоровления МакSим, потому что ни одна больница не станет лечить пациента внебольничными препаратами. Соколова поблагодарила всех за поддержку, но отметила, что не может лично сказать спасибо каждому.

МакSим госпитализировали в середине июня с поражением 40% легких — при этом тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому, однако вскоре поражение легких выросло до 75%.