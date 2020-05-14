14 мая 2020, 17:06
Виторган заступился за Певцова
Эммануил Виторган, народный артист РФ, заступился за своего коллегу по фильму «На Париж» Дмитрия Певцова. Он считает, что картина профессионально снята и повода для негативных высказываний нет. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ранее популярный блогер Евгений Боженов, известный как BadComedian, раскритиковал картину «На Париж». Отрицательная оценка не понравилась Певцову, поэтому он прокомментировал ситуацию в социальной сети Instagram.
«Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с „посмертной памятью“), мучений в аду и проч., говорю СПАСИБО. Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви!» — написал актер.
Виторган заступился за коллегу. По его мнению, фильм получился хорошим и профессиональным. Он считает, что Певцов не заслужил таких негативных отзывов и уж тем более того, чтобы ему желали смерти.