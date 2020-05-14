Виторган заступился за Певцова

Ранее популярный блогер Евгений Боженов, известный как BadComedian, раскритиковал картину «На Париж». Отрицательная оценка не понравилась Певцову, поэтому он прокомментировал ситуацию в социальной сети Instagram.

«Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с „посмертной памятью“), мучений в аду и проч., говорю СПАСИБО. Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви!» — написал актер.

Виторган заступился за коллегу. По его мнению, фильм получился хорошим и профессиональным. Он считает, что Певцов не заслужил таких негативных отзывов и уж тем более того, чтобы ему желали смерти.