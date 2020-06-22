Виторган поделился своим рецептом похудения

Актер сделал на камеру несколько обратных отжиманий, используя в качестве тренажера — мост у какого-то водоема. Кроме упражнений для рук, он также продемонстрировал, как в вакуумном спецкостюме выполняет кардиотренировку.

В тренировку артиста, по его признанию также входит плавание в бассейне.

«Помните, как Траволта в „Криминальном чтиве“ говорил?! В нашем варианте это — качнуть, нырнуть и клизмочку!» — пошутил Виторган в конце ролика.

Актер намекнул, что больше не одинок еще в середине прошлого года. С супругой он развелся в 2019 году. С Ксенией Собчак они были вместе с 2013 года.