Виторган-младший опубликовал фото своей 25-летней дочери

В понедельник, 26 июля, дочь Максима Виторгана от первого брака Полина отпраздновала свой юбилей. Девушке исполнилось 25 лет. Артист выложил в свой Instagram-аккаунт фото дочери и поздравил ее с праздником. Об этом сообщило «Утро.ру».

Полина является дочерью Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. Также в семье есть младший сын -- 20-летний Даниил. В браке с Ксенией Собчак у актера родился еще один сын — маленький Платон.

Актер выложил фотографию дочери в свой Instagram. На фото девушка изображена в голубой рубашке. На голове у нее слегка небрежный пучок.

«Моя взрослая дочь! Будь счастлива! На остальное не трать время. Никто не должен тебе, но и ты никому не должна. Если, вдруг, чем могу — я рядом», — написал артист под фотографией.

Фанаты Виторгана были растроганы таким поздравлением. Многие пользователи писали девушке теплые комментарии, желая ей счастья и благополучия. Актриса Любовь Толкалина также оставила поздравления под постом. Она назвала Полину «чудесным чистым цветочком».

«Самое лучше поздравление от Папы! Каждое слово как истина! С днем рождения, Полина», «Папины глазки», «У замечательного отца — замечательная дочь! Счастья всем!», «Красивая девочка с умным взглядом», — написал один из пользователей сети.