«Уважаемые коллеги, прекратите ныть». Витас призвал российских звезд думать не только о своем благополучии

«Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева», — обратился к коллегам Витас.

Помимо прочего, певец затронул тему новогодних шоу: накануне Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать участие в праздничных передачах. Витас призвал сместить фокус внимания на то, что другие люди тоже оказались в непростом положении. Певец заключил, что необходимо думать не только о себе, но и о своих соотечественниках.

В прошлом месяце певец сообщил о смерти своего отца. Владас Грачев умер после продолжительной болезни на 73-м году жизни в своем доме в Одессе 17 октября. Из-за закрытых границ Витас не смог побыть с отцом в его последние дни. Кроме этого ему не удалось приехать на похороны.