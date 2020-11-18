18 ноября 2020, 18:11
«Уважаемые коллеги, прекратите ныть». Витас призвал российских звезд думать не только о своем благополучии
Певец Витас в публикации своего Instаgrаm-аккаунта призвал российских звезд думать не только о своем благополучии. Он заметил, что многие артисты начали жаловаться на сложную ситуацию в период пандемии коронавируса, пишет сайт «Утро.ру».
«Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева», — обратился к коллегам Витас.
Помимо прочего, певец затронул тему новогодних шоу: накануне Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать участие в праздничных передачах. Витас призвал сместить фокус внимания на то, что другие люди тоже оказались в непростом положении. Певец заключил, что необходимо думать не только о себе, но и о своих соотечественниках.
В прошлом месяце певец сообщил о смерти своего отца. Владас Грачев умер после продолжительной болезни на 73-м году жизни в своем доме в Одессе 17 октября. Из-за закрытых границ Витас не смог побыть с отцом в его последние дни. Кроме этого ему не удалось приехать на похороны.