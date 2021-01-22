Виталий Хаев признался, что переживал из-за интимных сцен в сериале «Бывшие»

По словам Хаева, когда он начинал работать над первым сезоном, даже не представлял, что проект приобретет нынешние масштабы. Как считает артист, сериал стал «более свободным». Он подчеркнул, что крайне сложно просчитать, какая работа будет высоко оценена аудиторией. При ознакомлении с сюжетом второго сезона актер сперва смутился.

«Второй сезон сняли более откровенно, чем первый. Когда я увидел сценарий, аж вспотел. В моем возрасте такие сцены уже редко получаются, а тут их было достаточно много. Конечно, был дискомфорт», — вспомнил Виталий.

Он отметил, что смог преодолеть смущение, и все прошло хорошо. Хаев объяснил, что успех съемок во многом зависит от площадки и партнерши. Когда в процессе работы люди шутят и доверяют друг другу, справиться с трудностями проще.