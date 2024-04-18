Знаменитости 18 апреля 2024, 18:03 Виталий Гогунский вернется в «Универ» Актер Гогунский снова сыграет Кузю в новом сезоне сериала «Универ» РИА «Новости»

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Актер Виталий Гогунский снова сыграет Эдуарда «Кузю» Кузьмина в новом сезоне сериала «Универ». Об этом MK.ru сообщил его коллега Александр Мартынов.

Возвращение артиста к одной из ключевых ролей произойдет в новом проекте «Универ. 13 лет спустя». Предыдущие части франшизы включали ситкомы «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

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Участие Гогунского в новом сезоне подтвердил Александр Мартынов, известный по роли Валентина Будейко.

«На самом деле открою секрет: он появится в новом сезоне. Но это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно», — сообщил артист.

Недавно Гогунский оказался в центре внимания из-за слухов о новом романе. Актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» в компании привлекательной девушки. С мероприятия артист и его спутница ушли вместе.